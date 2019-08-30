Российское правительство одобрило законопроект о выплатах военнослужащим пособий при переезде на новое место службы в другой населённый пункт.
Документ подразумевает при назначении не на воинские должности без приостановления несения службы обеспечивать право граждан получать подъёмные и суточные, в том числе и на каждого члена семьи, сообщает
Предполагается, что принятие законопроекта улучшит механизмы социальной защиты военнослужащих.
Ранее News.ru сообщал, что проект приказа об увеличении срока выплаты пособий на первого и второго ребёнка с полутора до трёх лет подготовили в Минтруде.