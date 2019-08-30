https://static.news.ru/photo/c9098b24-cbc6-11e9-af4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российское правительство одобрило законопроект о выплатах военнослужащим пособий при переезде на новое место службы в другой населённый пункт.

Документ подразумевает при назначении не на воинские должности без приостановления несения службы обеспечивать право граждан получать подъёмные и суточные, в том числе и на каждого члена семьи, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Предполагается, что принятие законопроекта улучшит механизмы социальной защиты военнослужащих.

Ранее News.ru сообщал, что проект приказа об увеличении срока выплаты пособий на первого и второго ребёнка с полутора до трёх лет подготовили в Минтруде.