Российский кабмин одобрил законопроект, позволяющий обеспечить единые подходы проведения комплексного экзамена в РФ и за её пределами для иностранных граждан. Кроме того, правительство поддержало документ, устанавливающий ответственность сотрудников образовательных учреждений за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства страны.
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Ранее News.ru сообщал, что трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла проект постановления об ограничении доли мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.
Кроме того, рассмотрено и принято предложение Минсельхоза об ограничении доли иностранцев в выращивании овощей. Граждане других государств не смогут составлять больше 50% работников этой сферы на всей территории РФ.