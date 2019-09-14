https://static.news.ru/photo/2a824e6e-d6cf-11e9-a41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский кабмин одобрил законопроект, позволяющий обеспечить единые подходы проведения комплексного экзамена в РФ и за её пределами для иностранных граждан. Кроме того, правительство поддержало документ, устанавливающий ответственность сотрудников образовательных учреждений за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства страны.

Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Ранее News.ru сообщал, что трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла проект постановления об ограничении доли мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.

Кроме того, рассмотрено и принято предложение Минсельхоза об ограничении доли иностранцев в выращивании овощей. Граждане других государств не смогут составлять больше 50% работников этой сферы на всей территории РФ.