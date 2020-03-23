https://static.news.ru/photo/dc11fa04-6ce7-11ea-be31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин одобрил предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой усилить ответственность за нарушение режима карантина.

Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума, — цитирует премьер-министра ТАСС.

В правительстве также сообщили, что в РФ создадут систему, позволяющую выявлять контактирующих с больными коронавирусной инфекцией россиян по данным операторов сотовой связи.

Отслеживание будет вестись на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица. Предполагается, что оповещать людей о контакте с заражённым и необходимости самоизоляции будут при помощи рассылки сообщений.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что к группе риска по коронавирусу относятся не только пожилые люди, но и страдающие рядом заболеваний, таких как диабет, бронхиальная астма. Опасность вирус представляет и для перенёсших операции по трансплантации органов.

Среди них — ВИЧ-инфицированные, страдающие аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Кроме того, в группе риска те, кто перенёс трансплантацию органов, и больные сахарным диабетом и бронхиальной астмой.