Правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности за распространение в Интернете информации о наркотиках.
Документ содержит поправки в КоАП, повышающие штрафы для владельцев интернет-ресурсов. Кроме того, в проекте содержится положение о наказании для иностранцев и лиц без гражданства в виде штрафа, административного ареста и выдворения за пределы России.
По итогам заседания кабмина принято решение о внесении законопроекта в Госдуму для рассмотрения в установленном порядке,
Ранее NEWS.ru писал, что в МВД разработали поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, посвящённые пропаганде наркотиков в Сети.
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