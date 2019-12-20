https://static.news.ru/photo/f587d8c4-23c6-11ea-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности за распространение в Интернете информации о наркотиках.

Документ содержит поправки в КоАП, повышающие штрафы для владельцев интернет-ресурсов. Кроме того, в проекте содержится положение о наказании для иностранцев и лиц без гражданства в виде штрафа, административного ареста и выдворения за пределы России.

По итогам заседания кабмина принято решение о внесении законопроекта в Госдуму для рассмотрения в установленном порядке, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что в МВД разработали поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, посвящённые пропаганде наркотиков в Сети.