https://static.news.ru/photo/64c49bfe-dae9-11e9-80fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Основные параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития России были одобрены правительством страны. Уточняется, что все вопросы будут доработаны кабинетом министров в течение десяти дней. Об этом сообщает ТАСС после заседания кабмина.

Как ранее писал News.ru, Госдума РФ приняла закон, который на постоянной основе устанавливает повышающие коэффициенты к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ.

В 2015 году они вводились в качестве временной меры. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложило правительство РФ.