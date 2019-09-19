Основные параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития России были одобрены правительством страны. Уточняется, что все вопросы будут доработаны кабинетом министров в течение десяти дней. Об этом сообщает
Как ранее писал News.ru, Госдума РФ приняла закон, который на постоянной основе устанавливает повышающие коэффициенты к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и газ.
В 2015 году они вводились в качестве временной меры. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложило правительство РФ.