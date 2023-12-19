Кабмин одобрил международный льготный режим для Дальнего Востока

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В правительстве одобрили создание нового преференциального режима для Дальнего Востока, сообщает РБК. В частности, положительную оценку получили два законопроекта, определяющих условия создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) в регионе.

Предполагается, что МТОР будут привлекать в регион иностранных инвесторов и выпускать товары «с высокой добавленной стоимостью». Резидентами могут быть российские компании с участием иностранных граждан и юрлиц. Такие территории смогут начать создаваться после 1 апреля 2024 года, следует из законопроекта — для начала в Благовещенске и в граничащем с ним через Амур китайском Хэйхэ.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование ипотечных программ. 41 млрд рублей планируется направить на «Льготную ипотеку», более 46 млрд — на поддержку «Семейной ипотеки», еще 8 млрд — на финансирование «Дальневосточной ипотеки». Необходимость такой меры в кабмине связали с повышением ключевой ставки Центробанка.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток получит квоту на создание 30 молодежных научных лабораторий. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил, что для региона это большой шаг вперед.