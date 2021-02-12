Кабмин одобрил изменение системы допуска медработников к работе

https://static.news.ru/photo/5b4912ae-6de5-11eb-9e80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство согласовало возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности, которые не имеют подтверждающего документа на бумажном носителе, однако при условии записи соответствующей информации в ЕГИСЗ.

По данным пресс-службы кабмина, за счёт законопроекта планируется усовершенствовать процедуру допуска этой категории работников к работе благодаря переходу от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации сотрудника на бумажном носителе к записи информации о прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Изменения будут внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», после чего проект внесут в Госдуму.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 20 апреля 2021 года подготовить и внести в кабмин предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.