Кабмин одобрил изменение системы допуска медработников к работе

Российское правительство согласовало возможность допуска медицинских и фармацевтических работников к их деятельности, которые не имеют подтверждающего документа на бумажном носителе, однако при условии записи соответствующей информации в ЕГИСЗ.
По данным пресс-службы кабмина, за счёт законопроекта планируется усовершенствовать процедуру допуска этой категории работников к работе благодаря переходу от подтверждения права на осуществление профессиональной деятельности свидетельством об аккредитации сотрудника на бумажном носителе к записи информации о прохождении аккредитации в федеральном регистре медработников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Изменения будут внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», после чего проект внесут в Госдуму.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 20 апреля 2021 года подготовить и внести в кабмин предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.