Кабмин одобрил идею о запрете забирать детей из семей без решения суда

Правительство поддержало инициативу «Единой России» запретить государственным организациям забирать детей из их семей без решения суда.
Соответствующий законопроект скоро будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме,
Правительство поддержало инициативу «Единой России» о запрете забирать детей из семьи без решения суда, — говорится в сообщении кабмина.
Один из авторов законопроекта депутат Павел Крашенинников подчёркивает, что необходимо свести вторжение государства в семью к минимуму.
Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребёнка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства, — отмечает депутат Андрей Клишас, также участвовавший в разработке документа.
На сегодняшний день ребёнка могут забрать из семьи по решению органов опеки, если будет установлена угроза жизни или здоровью. Законопроект обяжет в этом случае добиваться решения судебной инстанции.
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму внесён законопроект о дополнительной социальной поддержке вдов скончавшихся ветеранов.
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