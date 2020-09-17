Кабмин одобрил идею о запрете забирать детей из семей без решения суда

https://static.news.ru/photo/dfee742c-f8ec-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство поддержало инициативу «Единой России» запретить государственным организациям забирать детей из их семей без решения суда.

Соответствующий законопроект скоро будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Правительство поддержало инициативу «Единой России» о запрете забирать детей из семьи без решения суда, — говорится в сообщении кабмина.

Один из авторов законопроекта депутат Павел Крашенинников подчёркивает, что необходимо свести вторжение государства в семью к минимуму.

Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребёнка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства, — отмечает депутат Андрей Клишас, также участвовавший в разработке документа.

На сегодняшний день ребёнка могут забрать из семьи по решению органов опеки, если будет установлена угроза жизни или здоровью. Законопроект обяжет в этом случае добиваться решения судебной инстанции.

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