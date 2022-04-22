Кабмин обязал нефтяников увеличить продажу топлива на бирже

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой (отмечается 24 апреля). В послании, опубликованном на официальном сайте РПЦ, предстоятель призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению Кирилла, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».

Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своём христианском призвании и проявлять настоящую любовь к...