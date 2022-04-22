Кабмин обязал нефтяников увеличить продажу топлива на бирже
Захар Чайченко
Захар Чайченко
10:14, 23 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил документ, обязывающий нефтяников увеличить продажу топлива на биржевых торгах, сообщили на официальном сайте правительства РФ. Изменения коснулись автомобильного бензина и дизельного топлива. Отмечается, что правительственное постановление направлено на стабилизацию топливного рынка России в сезон повышенного спроса.
Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% общего объёма производства. В отношении дизеля — с 7,5% до 8,5%, — указали на сайте правительства.
Кабмин поясняет, что продажа части топлива, производимого российскими нефтяниками на бирже, позволяет независимым АЗС покупать его по рыночным ценам, что позволяет избежать монопольного ценообразования.
Документ начнёт действовать в мае, со дня официальной публикации.
Ранее член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов посоветовал убрать демпфер и снизить акциз на топливо, чтобы уменьшить стоимость бензина в России. Он считает, что в таком случае удастся сдерживать инфляцию. Прогнозируя, как изменятся цены на бензин и дизель в России, Баженов ожидает снижения на три-четыре рубля. К этому должно привести то, что экспорт топлива в Европу ограничивается, поставки переориентируются, увеличатся объёмы запаса.