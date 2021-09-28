Кабмин не поддержал законопроект о покупке чиновниками предметов роскоши

В правительстве раскритиковали законопроект депутата от КПРФ Валерия Рашкина, обязывающий чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. Отзыв кабмина на инициативу опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается, — говорится в нём.

В документе говорится, что чиновник должен предоставлять сведения о покупке предметов роскоши, антиквариата и произведений искусства, если общая сумма таких сделок выше его совокупного дохода.

Наряду с этим автор проекта предложил сократить до двух лет период исчисления совокупного дохода должностного лица и его супруги, который учитывается при контроле за расходами. В настоящее время такой период составляет три года.

В кабмине отметили, что Рашкин в своём проекте не дал определения предмета роскоши, что может усложнить правоприменительную практику. Сокращение периода исчисления совокупного дохода в правительстве сочли необоснованным.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала идею ввести с 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, люксовых автомобилей, яхт и частных самолётов. В кабмине пояснили, что это имущество уже является объектом налогообложения другими налогами, подразумевающими повышенные ставки, учитывая его стоимость.