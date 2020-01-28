https://static.news.ru/photo/d8bdcc02-4190-11ea-abfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Правительство России не поддержало законопроект КПРФ об уголовной ответственности за изъятие органов умершего человека для трансплантации и других целей. Инициаторы предлагали дополнить часть статьи о надругательстве над телами умерших.

В проекте официального отзыва сказано, что в российском законодательстве на сегодня нет термина «изъятие» органов, он применяется только в трансплантации. К тому же неясно, какие ещё действия в этом случае признавать незаконными и привлекать за это к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

К тому же при установлении причины смерти неотъемлемой частью диагностики являются гистология, биохимия, микробиологические и другие методы исследования. А они подразумевают исследование отдельных органов или тканей умершего человека. И если на это нет согласия родственников, как того хотят коммунисты, то эти действия тоже будут считаться преступлением, как и использование органов и тканей в научных или учебных целях.

В отзыве говорится, что пояснительная записка не содержит данных, которые подтверждают необходимость вносить в закон подобные изменения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России растёт число операций по пересадке органов. Тем не менее на трансплантацию стоят очереди и ежегодно десятки людей умирают, не дождавшись оперативного вмешательства, способного спасти им жизнь.