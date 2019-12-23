https://static.news.ru/photo/ec5ae8bc-2624-11ea-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Будущие водители теперь не будут проходить «площадку» как отдельное испытание при получении водительского удостоверения. Как посчитали в правительстве, она лишь имитирует ощущение управления автомобилем. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Упражнения на «площадке», как показала практика, только имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, — указано в сообщении.

Теперь «площадка» как отдельный экзамен отменена. Будущие автомобилисты теперь будут проходить это испытание вместе с практическим экзаменом непосредственно перед выездом в город.

Не прошедшие такую проверку, ко второму этапу практической квалификационной работы, проводимому в условиях дорожного движения, допущены не будут, — напомнили в кабмине.

Для того, чтобы на улицы не выезжали плохо подготовленные соискатели прав, предусмотрено проведение проверки первоначальных навыков управления автомобилем в начале практического экзамена перед выездом на дорогу.

В правительстве пояснили, что для таких тренировок будут использоваться закрытые площадки, автодромы, территории, «имеющие твёрдое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, а также тупики». Нововведения вступят в силу с 1 октября 2020 года. При этом практический экзамен на мотоциклах сохраняется в нынешнем варианте. Он проводится на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

При этом кабмин снял запрет на учебную езду на автомагистралях, а также уточнил возраст, с которого обучаемый вождению может допускаться к учебной езде. Тем, кто хочет научиться управлять мотоциклом подкатегории А1 или мопедом должно быть не менее 15 лет. На мотоцикле категории А - не менее 17 лет. Легковым или грузовым автомобилем можно учиться управлять с 16 лет. А вот чтобы стать водителем автобуса, троллейбуса или трамвая, придётся дождаться 20 лет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о реформе подготовки водителей, которая начнётся с января 2020 года, писал NEWS.ru.