https://static.news.ru/photo/f15ab9de-6f51-11ea-940f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ приняла к рассмотрению законопроект, который предполагает наделение правительства полномочиями по введению режима чрезвычайной ситуации на всей территории России или на её части.

Как следует из пояснительной записки, опубликованной в законодательной базе Госдумы, проект закона также предлагает наделить кабмин полномочиями по установлению обязательных правил поведения при режиме ЧС и по координации единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС.

В настоящий момент правом объявлять общенациональный режим ЧС обладает президент России. Утверждать такое решение уполномочен Совет Федерации РФ.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает проведение дистанционных медицинских осмотров во время эпидемии.