Государственная дума РФ приняла к рассмотрению законопроект, который предполагает наделение правительства полномочиями по введению режима чрезвычайной ситуации на всей территории России или на её части.
Как следует из пояснительной записки, опубликованной в законодательной базе Госдумы, проект закона также предлагает наделить кабмин полномочиями по установлению обязательных правил поведения при режиме ЧС и по координации единой системы по предупреждению и ликвидации ЧС.
В настоящий момент правом объявлять общенациональный режим ЧС обладает президент России. Утверждать такое решение уполномочен Совет Федерации РФ.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает проведение дистанционных медицинских осмотров во время эпидемии.
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