Кабмин готов подготовить рекомендации по проведению майских праздников

https://static.news.ru/photo/3f3bdc5a-8622-11ea-a5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Председатель правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Он выступил с предложением о разработке рекомендаций по поведению людей на майских праздниках.

По его словам, 1 и 9 мая для россиян — традиционное время для отдыха и поездок на дачу, передаёт ТАСС.

Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учётом всех ограничений, — подчеркнул руководитель кабмина.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что неизбежные социально-экономические потери от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) для российского общества должны быть минимальными.