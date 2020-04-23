Кабмин готов подготовить рекомендации по проведению майских праздников

Председатель правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Он выступил с предложением о разработке рекомендаций по поведению людей на майских праздниках.
По его словам, 1 и 9 мая для россиян — традиционное время для отдыха и поездок на дачу,
Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учётом всех ограничений, — подчеркнул руководитель кабмина.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что неизбежные социально-экономические потери от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) для российского общества должны быть минимальными.
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