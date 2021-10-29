Кабмин и профсоюзы поддержали идею оплачиваемых выходных при вакцинации

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Правительство России, профсоюзы и работодатели поддержали предложение о предоставлении двух оплачиваемых выходных дней гражданам, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Инициатива льготы исходила от президента Владимира Путина.

Предложение главы государства рассматривалось трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входят представители кабмина, профсоюзов и работодателей.

Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха, — цитирует агентство сообщение аппарата вице-премьера.

Ранее сообщалось, что глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса и сделать прививки обязательными. По его мнению, такая мера оправдана сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации на федеральном уровне пока не принималось. Власти следят за развитием ситуации.