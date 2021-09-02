Кабмин 3 сентября пересмотрит статус таунхаусов и решит вопрос пенсий

Правительство РФ на заседании в пятницу собирается обсудить вопрос новых единовременных выплат пенсионерам, а также проект поправок, разграничивающих в законодательстве понятия «дом блокированной застройки» (таунхаус) и «многоквартирный дом». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроектом предусматривается введение понятия «дом блокированной застройки» в Градостроительный кодекс РФ и понятия «многоквартирный дом» в Жилищный кодекс РФ. При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома, — говорится в документе правительства.

При этом в вопросе единовременных выплат правительство собирается выделить 21,1 млрд рублей для военных пенсионеров и 433 млрд рублей — для всех остальных.

Ранее Министерство труда РФ подтвердило, что российские пенсионеры начали получать на банковские карты единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей во всех регионах страны. Деньги направлены на счета тех россиян, кто выбрал безналичный способ получения регулярной пенсии.