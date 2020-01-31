Вопрос об отмене или переносе Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с угрозой распространения коронавируса планируется решить 3 февраля.
По словам источника в правительстве, в понедельник состоится совещание с участием членов оргкомитета, «Росконгресса» и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 2019-nCoV,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность отмены экономического форума в Сочи, который запланирован на февраль, обсуждается.
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