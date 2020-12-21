Кабинету Мишустина рекомендуют ввести продуктовые карточки для бедных

https://static.news.ru/photo/cd969898-4335-11eb-8f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ должно обеспечить малоимущее население продуктовыми карточками, социальным питанием или товарами первой необходимости. Об этом заявила глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.

По её словам, соответствующее предложение на фоне скачка цен на базовые продукты уже отправлено в адрес правительства, сообщает РИА Новости.

Свою инициативу общественница объяснила тем, что временная заморозка цен на базовые продукты не сможет остановить их рост в дальнейшем.

Конечно, недопустимо в период падения уровня зарплат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента, — отметила Оглоблина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что целый ряд продуктов подорожает после указания Владимира Путина заморозить цены на базовые продовольственные товары. Это хлеб, макароны, овощи, фрукты. Такое мнение высказали эксперты. Так, экономист и предприниматель Антон Любич считает, что указ о заморозке цен приведёт к тому, что возникнет дефицит дешёвых продуктов, поскольку власти установят цены на товары ниже уровня экономкласса.