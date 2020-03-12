https://static.news.ru/photo/cde30c8e-6481-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Помещения Государственной думы продезинфицировали после появления в здании парламента депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который должен был оставаться на карантине после заграничной поездки. Кабинет парламентария обработали дважды.

Об этом журналистам Life рассказала уборщица. В администрации ей выдали раствор, состав которого она не знает.

Все кабинеты мы и так убрали утром, этот также убрали с хлоркой, — сказала она.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял дополнительные меры для защиты от коронавируса. На входе в свой кабинет он повесил предупреждение о том, что не принимает подарки, а также отказывается от объятий и поцелуев.

Как ранее писал NEWS.ru, Катасонов вернулся из Франции и отправился на работу, не пройдя положенный карантин. Жириновский предложил наказать депутата путём досрочного прекращения его полномочий.

Председатель ГД Вячеслав Володин уже распорядился аннулировать пропуск парламентария на 14 дней — время карантина.