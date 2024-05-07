Кабаева рассказала, что думает об инаугурации президента России Кабаева назвала инаугурацию президента залогом успеха России

Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что церемония вступления президента на должность главы государства является важным событием в любом государстве, передает «78». Спортсменка подчеркнула, что значение этого события усилились на фоне проведения специальной военной операции, поэтому особенно ценно, что россияне не остались безучастными и приняли участие в выборах.

Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно, но здорово, что народ пришёл на выборы, поддержал президента, поддержал его политику, и мы, как избиратели, видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом и есть залог всех наших успехов и побед, — отметила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что делегация из Франции присутствовала на инаугурации президента России Владимира Путина, потому что лидер страны Эммануэль Макрон хочет вести отличную от НАТО политику. Депутат добавил, что это получается с трудом.

До этого агентство DPA указало на разногласия среди стран Евросоюза в связи с церемонией инаугурации Владимира Путина. По данным СМИ, у государств ЕС была разная позиция о том, как поступать с приглашениями на мероприятие.