Кабачки с чесноком — два в одном: рецепт для вкусноежек и ПП-вариант!

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Готовим кабачки с чесноком — два в одном! Хрустящие, ароматные и невероятно вкусные — кабачки с чесноком можно приготовить двумя способами: по-богатому (жарим в кляре на сковороде) или для ПП (запекаем в духовке). Выбирайте свой вариант!

1. Жареные кабачки в кляре с чесноком (для любителей хрустящей корочки)

Молодые кабачки нарежьте кружочками. Приготовьте кляр: взбейте яйцо с 2 ст. л. муки, щепоткой соли и специями. Обмакните кабачки в кляр и обжарьте на разогретом подсолнечном масле до золотистой корочки с двух сторон. В конце посыпьте рубленым чесноком и зеленью — аромат будет умопомрачительный!

2. ПП-кабачки с чесноком в духовке (легкий и диетический вариант)

Кабачки нарежьте ломтиками, сбрызните оливковым маслом, посолите, добавьте сушеные травы и выдавите 2–3 зубчика чеснока. Выложите на противень и запекайте при 180 °C 20–25 минут до мягкости. Подавайте с йогуртово-чесночным соусом — вкусно и без лишних калорий!

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