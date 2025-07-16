Кабачки из аэрогриля, чтобы поверить в овощи по-новому

Молодые кабачки, запеченные в аэрогриле, — отличный способ сделать ужин легким и при этом вкусным. Они остаются сочными внутри, покрываются ароматной травяной корочкой и готовятся быстрее, чем на сковороде. Беспроигрышный гарнир к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.

Что понадобится

Молодые кабачки — 400 г

Чеснок — 1 зубчик

Сушеные травы (базилик, орегано, розмарин) — 1 ч. л.

Подсолнечное или оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Вымойте кабачки и нарежьте кольцами толщиной около 0,5–0,7 см. В миске смешайте кабачки с тертым чесноком, солью, перцем, сушеными травами и маслом. Перемешайте так, чтобы каждый кружок был покрыт специями. Накройте и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 20–30 минут. Выложите кабачки на решетку аэрогриля в один слой. Готовьте при 200–230 °C на среднем обдуве до золотистой корочки. Для хрустящей текстуры — 13–15 минут, для мягкой — 18–20 минут.

Следите за готовностью, чтобы не пересушить. Подавайте горячими, с любимыми соусами или свежей зеленью. Легкий, полезный и удивительно вкусный вариант даже для тех, кто не любит овощи.

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