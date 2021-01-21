К Соболь, Ярмыш и Плющеву пришли сотрудники полиции

https://static.news.ru/photo/4c472876-5bd5-11eb-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции в четверг, 21 января, явились по месту прописки к соратнице арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального Любови Соболь, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, а также к главному редактору портала «Медиазона» Сергею Смирнову и ведущему радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву. Каждый из них сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Сначала о приходе полицейских общественности рассказали Смирнов и Плющев. Радиоведущий написал в Telegram-канале, что в квартире, куда пришли правоохранители, находилась тёща. Ей сотрудники органов заявили о необходимости провести профилактическую беседу.

В том же мессенджере о случившемся оповестил подписчиков Смирнов. Его тоже не было дома, когда приходили силовики. Главред «Медиазоны» предположил, что визит правоохранителей связан с акцией в поддержку Навального, которая готовится к проведению 23 января по всей стране.

Соболь, в свою очередь, пришлось общаться с пришедшими к ней домой силовиками. Она рассказала , что полиция пыталась отдать ей некий документ. Юрист брать бумагу отказалась, но заметила, что правоохранители могут её просто оставить.

Ярмыш сообщила следующее.

Приходил участковый. Сказал, что совершает поквартирный обход и хочет вручить мне свою визитку. Не захотела с ним знакомиться, — написала она в Twitter.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан, на следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее передавал NEWS.ru, делать из российского оппозиционного политика Алексея Навального мученика излишне, считает президент Чехии Милош Земан. Он предложил ему выставить свою кандидатуру на выборах и бороться за голоса избирателей. На каких именно выборах, чешский лидер не уточнил.