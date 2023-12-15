К россиянам может вернуться китайский бренд из 90-х «Ъ»: китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться в Россию

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports может вернуть на российский рынок бренд Sprandi, известный в стране в конце 1990-х — начале 2000-х годов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на базу данных Росаккредитации. Там указано, что в сентябре текущего года управляющее компанией в РФ ООО «А Спорт» получило несколько деклараций на обувь под указанной маркой.

Также известно, что ООО «А Кэпитал», связанное с Anta Sports, учредило компанию СПД, на которую был зарегистрирован домен sprandi.ru. Генеральным директором новой компании стал Егор Миняев. До 2020 года он владел 49% российского подразделения Anta Sports.

В 2007 году сеть Sprandi насчитывала в России порядка 100 магазинов, однако в 2009 году компания свернула свою деятельность в стране по причине резкого снижения оборотов бизнеса и долгов перед поставщиками и кредиторами на фоне мирового финансового кризиса. Бренд позиционирует себя в качестве альтернативы топовым маркам, но вдвое дешевле по стоимости. При этом фактически его можно отнести к среднем и нижнему ценовому сегменту, отмечают участники рынка.

Ранее стало известно, что в России сменился лидер в сегменте телевизоров, им стала китайская компания Haier, которая потеснила южнокорейский Samsung. По итогам девяти месяцев 2023 года китайский бренд занял 11,5% рынка в штуках (665 тысяч) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд рублей). По объему продаж в физическом выражении далее идут китайские Xiaomi (8,3%) и Hisense (6,6%). Samsung на данный период времени сохранил за собой 5,1% рынка от прошлогодних 25,3%.

Также сообщалось, что за последние 10 месяцев в стране появилось 16 новых брендов. Это самый высокий показатель с 2019 года. Большинство новых брендов приходится на турецких производителей одежды и обуви. Также на российском рынке появились новые товары из Белоруссии, Эстонии и Южной Кореи.