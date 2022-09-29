К Путину обратились с призывом защитить дальнобойщиков от мобилизации Глава «Грузавтотранса» призвал Путина ввести бронь от мобилизации для дальнобойщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести бронь для сотрудников логистических компаний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, большинство занятых на транспортных предприятиях дальнобойщиков — это отслужившие и имеющие военную специальность люди, которые могут быть мобилизованы. Эксперт отметил, что призванным на фронт водителям крайне тяжело найти замену и существует риск, что скоро возить товары будет некому.

Мы обеспокоены тем, что мобилизуют специалистов из транспортных предприятий. Как правило, там работают водителями люди призывного возраста, отслужившие в армии, имеющие определенную специальность. <...> Необходимо гораздо более продуманно подходить к этой проблеме, иначе есть риск, что скоро возить товары будет некому и не на чем <...> Руководство страны должно помогать, а не вставлять палки в колеса, — заявил Матягин.

Глава «Грузавтотранса» заявил, что переориентация перевозок на восток требует большого числа водителей, так как дальность рейсов увеличилась. Он отметил, что мобилизация водителей препятствует этому процессу и в будущем способна создать сложности в доставке товаров по параллельному импорту.

Матягин ранее заявил, что ухудшение экономических отношений между Россией и Казахстаном, которое может последовать за задержаниями российских грузовиков на границе этих стран, может повлечь большие потери для Астаны. По его мнению, Казахстан стал ненадежным партнером, который склонен не поддерживать Россию. Эксперт рассказал, что транзит товаров через эту страну дороже, чем через Турцию или Грузию, поэтому возможно прекращение параллельного импорта товаров в Россию из Казахстана.