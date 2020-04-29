К празднику Победы выпущена монета с Ржевским мемориалом

https://static.news.ru/photo/e542c8b8-8a35-11ea-881d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Центробанк РФ

Мемориал Советскому солдату в Ржеве еще не открыт, но его изображение уже появилось на российской монете. Она выполнена из серебра и выпущена ограниченным тиражом.

На оборотной стороне отчеканен образ солдата — центральный элемент мемориала, возвеличивающего солдат Великой Отечественной войны в местах кровавых ржевских боев 1942–1943 годов. Взлетающий клин журавлиной стаи исполнен в технике лазерного матирования силуэтов.

Отметим, что на Тверской земле уже завершилась сборка бронзового монумента. Работы велись в течение трех месяцев, с начала этого года. За это время скульпторы собрали воедино 600 элементов, вылитых по отдельности из 80 тонн бронзы. Уже не раз отмечалось, что 25-метровый солдат по значимости будет сопоставим с памятником «Родина-мать».

Строительство уникального мемориала стало возможным благодаря народным пожертвованиям. Через сайт поддержки патриотических проектов было переведено более 500 млн рублей.

Однако это не единственный масштабный проект по увековечиванию подвига советских солдат к юбилею Победы. Так, в Подмосковье на территории парка «Патриот» строится Главный храм ВС РФ, там же возводится мемориал «Дорога памяти». В рамках этого проекта создана мультимедийная база данных со сведениями о защитниках Родины в 1941-1945 годах. Физическое воплощение проект получит в виде мемориального комплекса с именами и портретами героев Великой Отечественной войны. Свою лепту в формирование коллекции мемориала внес ДОСААФ, передав экспонаты, найденные в процессе поисковых работ на местах сражений.

Также ко Дню Победы 8 мая 2020 года пройдет телепремьера фильма «Ржев» на канале «Россия». Военная драма режиссера Игоря Копылова повествует об одном дне Ржевской битвы 1942 года. Однако за это короткое время бойцы вступают в смертельную схватку с преобладающим по численности врагом и проходят испытание на человечность. В основу кинокартины легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева — очевидца и участника тех страшных событий. А идея создания фильма принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, дед которого сам воевал подо Ржевом.