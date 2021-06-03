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К приговору на суперкаре: Моргенштерн устроил шоу на пороге суда

13:04, 03 июня 2021
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
NEWS.ru

3 июня в Зюзинском районом суде Москвы началось рассмотрение дела рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), обвиняемого в пропаганде наркотиков в своей песне.

Экстравагантный исполнитель не стал изменять привычкам и даже из прибытия на суд устроил небольшое представление. Приехал Моргенштерн на своём новом дорогом автомобиле — суперкаре McLaren 600LT стоимостью 15 млн рублей. Сам же рэпер оделся полностью в чёрное, а на вопрос о том, не боится ли он запрета своего творчества, глубокомысленно ответил: «Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в Интернете, остаётся там навсегда».

Поводом для судебного разбирательства стали композиции «Розовое вино — 2» и «Family». По мнению обвинения, в треках исполнитель пропагандирует образ жизни, завязанный на богатстве и наркотиках.

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Пресс-служба Зюзинского районного суда

Пресс-служба Зюзинского районного суда

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