К приговору на суперкаре: Моргенштерн устроил шоу на пороге суда

3 июня в Зюзинском районом суде Москвы началось рассмотрение дела рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), обвиняемого в пропаганде наркотиков в своей песне.

Экстравагантный исполнитель не стал изменять привычкам и даже из прибытия на суд устроил небольшое представление. Приехал Моргенштерн на своём новом дорогом автомобиле — суперкаре McLaren 600LT стоимостью 15 млн рублей. Сам же рэпер оделся полностью в чёрное, а на вопрос о том, не боится ли он запрета своего творчества, глубокомысленно ответил: «Невозможно запретить творчество. Всё, что однажды было в Интернете, остаётся там навсегда».

Поводом для судебного разбирательства стали композиции «Розовое вино — 2» и «Family». По мнению обвинения, в треках исполнитель пропагандирует образ жизни, завязанный на богатстве и наркотиках.

Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Пресс-служба Зюзинского районного суда Пресс-служба Зюзинского районного суда