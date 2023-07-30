Осенью в России могут вырасти цены на шоколад «КП»: осенью в России цены на шоколад могут вырасти на 10-20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью цены на шоколад могут повыситься на 10-20%, при этом их качество ухудшится, сообщил «Комсомольской правде» основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков. По его словам, это связано с подорожанием сырья на мировых рынках и ослаблением курса рубля.

Думаю, что осенью нам следует ожидать роста цен на шоколадные изделия в среднем на 10%. При этом их качество станет хуже, поскольку компенсировать рост цен многие производители попытаются заменой натурального какао-масла его дешевыми заменителями. <...> А вот качественные продукты без заменителей подорожают еще больше, мой прогноз — на 20%, — сказал Шарков.

Газета отмечает, что курс рубля влияет на производство шоколада потому, что в России этот продукт производится только из ингредиентов импортного производства. В то же время повышение цен на сырье для шоколада связано с плохой погодой в Западной Африке, которая является главным поставщиком какао-бобов в мире. Это ведет к дефициту важного компонента для производства шоколада.

Ранее стало известно, что сладости «Раффаэлло», «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают в России к осени на 7–8%. Рост цен связан с падением курса рубля. Сейчас эту продукцию производят из сырья, закупленного по старому курсу.