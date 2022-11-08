К одному из организаторов «Русских маршей» пришла полиция К одному из организаторов «Русских маршей» Демушкину пришла полиция

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Дмитрий Демушкин

К российскому националисту и одному из организаторов русских маршей Дмитрию Демушкину утром пришла полиция. В своих соцсетях он отметил, что причина визита сотрудников правоохранительных органов ему неизвестна.

6 утра ломятся в дверь сотрудники полиции. Причина неизвестная, — сообщил Демушкин.

Пост появился около 6:30 утра. С этого момента Демушкин больше не сообщал никакой информации. Ранее в соцсетях он высказывался против властей, спецоперации на Украине и частичной мобилизации.

В апреле 2017 года Демушкина приговорили к 2,5 года колонии по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК) за репост фотографии с «Русского марша». Мужчина освободился в феврале 2019 года из-за частичной декриминализации статьи.

«Русские марши» проходили в Москве в ноябре с 2005 года. С 2009 года мероприятия можно было увидеть в районе Марьино. В 2019 году власти согласовали очередную акцию, но уже в 2020 году не была согласована ни одна из акций, прощли десятки задержаний, как и в 2021 году. В прошлом году также Перовский районный суд Москвы назначил десять суток ареста организатору шествия «Русский марш», пресс-секретарю Ассоциации народного сопротивления Никите Зайцеву.

Демушкин в своем Telegram-канале объявил, что в 2022 году акция будет проходить не на улице. По его словам, для этого будет оборудован спортзал.