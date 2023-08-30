К могиле Пригожина в Санкт-Петербурге начали пускать посетителей

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

С утра 30 августа к могиле бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе, начали пускать посетителей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Сейчас на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге прибывают преимущественно журналисты. Их тщательно досматривают на входе.

На видеозаписи, которую опубликовал канал, можно увидеть корреспондентов с камерами, а также людей, которые пришли, чтобы возложить к могиле цветы. Также есть посетители в военной форме и нашивками с символикой ЧВК «Вагнер».

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области неделю назад. Как выяснилось позднее, среди пассажиров были и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате, согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.