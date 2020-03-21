https://static.news.ru/photo/c040396a-6b54-11ea-a8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шесть новых станций откроются в столичном метро 27 марта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, речь идёт о четырёх станциях Некрасовской линии и двух станциях Большого кольца. Он заявил, что это значительно улучшит транспортную доступность для миллионов жителей столицы.

В настоящее время завершаются работы на втором участке Некрасовской линии метро и двух станциях Большого кольца. Уже 27 марта они откроются для пассажиров, — передаёт «Интерфакс» слова Бочкарёва.

По его словам, благодаря запуску Некрасовской ветки в полном объёме районы юго-востока Москвы будут включены в общую систему скоростного транспорта. 27 марта откроются станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» Некрасовской линии и участок Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово».

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 2 по 19 марта количество пассажиров в московском метрополитене уменьшилось в три раза, а в наземном общественном транспорте — на четверть. Значительно сократилось число автомобилей на дорогах и количество ДТП.