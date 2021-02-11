К концу 2021 года 42% россиян будет вовлечена в раздельный сбор мусора

https://static.news.ru/photo/a2a23982-6c46-11eb-b642-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2021 году охват населения раздельным сбором мусора вырастет с 26% до 42% (26% сейчас). В настоящее время частично раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) уже внедрен в 71 из 85 регионов России.

Согласно данным Российского экологического оператора (РЭО), самый высокий показатель вовлечения россиян в раздельный сбор мусора зафиксирован в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях. В этих регионах разделяют отходы от 60 до 100% населения.

Как рассказал представитель РЭО телеканалу «360», увеличение процента граждан, которые сортируют мусор, связано, в первую очередь, с просветительской работой с населением, увеличением их информированности о раздельном сборе отходов и осознанном потреблении.

Для активного внедрения раздельного сбора ТКО регионам потребуется почти 420 тысяч контейнеров для сортировки мусора. На их приобретение необходимо 5 228 млн рублей. Сейчас в России насчитывается почти 80 тысяч контейнерных площадок, обустроенных для раздельного накопления ТКО, на которых установлено 92 тысячи баков.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 мусоросжигательных заводов, которые должны построить в российских регионах, обойдутся правительству в два раза дороже изначальной суммы — в 1,3 триллиона рублей. В смету включили налоги и будущую модернизацию предприятий. Пока источники финансирования окончательно не определили. 100 млрд могут получить, повысив тарифы на электроэнергию для потребителей на ближайшие 10 лет.