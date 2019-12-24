Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в стране предпринимается недостаточно усилий по конверсии оборонно-промышленного комплекса (ОПК). За переориентацию «оборонки» на выпуск гражданской продукции, по её мнению, никто не отвечает.

Складывается впечатление, что никто за это не отвечает. Что процесс как бы идёт сам по себе. По отчётам — 21 % сегодня конверсии в оборонно-промышленном комплексе, — цитирует «Интерфакс» Матвиенко....