Расследованием дела «любянского стрелка» Евгения Манюрова занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Его проверят на причастность к террористическим организациям.
Сотрудникам Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России поручили оперативное сопровождение расследования нападения на штаб-квартиру ФСБ, — цитирует РБК источник знакомый с ходом расследования.
Евгений Манюров, 39-летний индивидуальный предприниматель из Подольска, устроил стрельбу возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке 19 декабря. В качестве оружия он использовал охотничий карабин. Прежде чем стрелка ликвидировали, он успел убить одного силовика и ранить ещё пятерых.
Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ установила связь Манюрова с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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