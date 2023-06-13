К бывшим российским депутатам пришли с обысками по делу Пономарева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К бывшим российским парламентариям пришли с обысками по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Так, сотрудники силовых ведомств в рамках следственных действий посетили квартиры депутатов в Москве, Московской области и Калининграде. Политика обвиняют в распространении фейков о российской армии.

В частности, обыски идут у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова (МО) и Соломона Гинзбурга (Калининград), — рассказал собеседник агентства.

Кроме этого, «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что обыски были также проведены у экс-депутата от партии «Яблоко» Никиты Ильина. По словам его супруги, позднее политика отправили на допрос.

В отношении Пономарева в декабре СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

В конце мая сотрудники Следственного комитета провели обыски в четырех регионах России по делу Пономарева. Обыски прошли у участников «Съезда народных депутатов», где были сформированы альтернативные российским органы власти.