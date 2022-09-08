К администраторам каналов экс-депутата Госдумы Пономарева пришли силовики

Фото: Global Look Press

Илья Пономарев

В местах проживания администраторов Telegram- и YouTube-каналов, якобы принадлежащих экс-депутату Госдумы Илье Пономареву, проходят следственные мероприятия, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, правоохранители считают, что бывший политик ведет «деструктивную деятельность против РФ» в соцсетях и мессенджерах.

По словам собеседника агентства, силовики проводят обыски у установленных администраторов каналов «Утро февраля» и связанных с ними журналистов.

По информации «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), в Тюмени обыск проходит в квартире бывшего редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Сибирь.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента)) Юлии Глазовой. По предварительным данным, правоохранители считают, что она связана с «Утром февраля» и Пономаревым.

Также оперативные мероприятия проходят у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян в Ростове-на-Дону. Что стало причиной следственных действий, не уточняется.

Кроме того, с обысками пришли к главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову, ранее неоднократно оштрафованному по статье о фейках о ВС России. Во время следственных мероприятий у него обнаружили удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины, сертификат об участии в обменной программе Госдепа США «Открытый мир» и визитки иностранных чиновников.

В отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, который сейчас проживает на территории Украины, ранее было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ о фейках против Вооруженных сил РФ. Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

21 августа Пономарев озвучил свою версию громкого убийства дочери идеолога русского мира Александра Дугина, политолога Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации. Никаких доказательств террористического подполья при этом Пономарев не привел.