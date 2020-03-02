https://static.news.ru/photo/7a9b7720-5c9b-11ea-9b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Синоптики прогнозируют рекордно тёплую погоду в Москве в первую неделю марта.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с каждым днём в столице будет становиться всё теплее. Во вторник 3 марта днём столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла, в среду потеплеет до 8-10 градусов, а в четверг — до тринадцати. В выходные воздух прогреется до 5-10 градусов.

Погода совершенно необыкновенная. С каждым днем будет повышение температуры, — передаёт его слова «Интерфакс».

Вильфанд объясняет это тем, что в столичный регион приходит очень тёплый воздух из Африки и с Ближнего Востока. 8 марта в Москве ожидается пасмурная, но тёплая погода.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Киеве зимой 2019–2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступления метеорологической зимы. Уже 10 февраля было установлено начало метеорологической весны.