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47% населения России к 2060 году окажутся пенсионерами. В 2020 году четверть населения будет приходиться на людей старше 65 лет.

Об этом со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse сообщает газета «Ведомости».

В среднем, мужчина в 2020 году будет жить после выхода на пенсию ещё 13,3 года, в 2060 году — 17,4 года.

Эксперты также отметили, что продолжительность жизни растёт во всём мире. Она увеличилась с 47 лет в 1950 году до 72 лет в 2019 году.

Как ранее писал NEWS.ru, представители партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента предложение отпускать на пенсию родителей, на чьём попечении находятся четверо и более детей, на пять лет раньше.