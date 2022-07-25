JP: Минюст РФ пригрозил еврейским организациям статусом иноагентов

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Несколько еврейских организаций в России получили письма от Министерства юстиции РФ с предупреждением о возможном признании их иностранными агентами, сообщает The Jerusalem Post. Уточняется, что такое извещение получило и израильское агентство «Сохнут».

Отмечается, что большинство еврейских организаций, функционирующих на территории России, получают финансовую поддержку из американских и израильских фондов. Именно этот факт может послужить причиной для внесения их в список иноагентов. Известно также, что те организации, которые не финансируются из-за рубежа, таких писем не получили.

Признание еврейских организаций в РФ иностранными агентами может привести к их принудительному закрытию. Именно в таком подвешенном состоянии сейчас находятся офисы «Сохнут», отмечает издание.

Ранее стало известно, что главное управление Минюста России по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации «Сохнут». По данным СМИ, интерес ведомства к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию политических мер против России в случае ликвидации еврейского агентства в РФ. Решение об этом может быть принято в ближайшие дни.