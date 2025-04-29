Йогуртовый пирог: десерт за 5 минут без возни с тестом

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Мечтаете о вкусном десерте, но не хотите заморачиваться? Этот воздушный йогуртовый пирог — то, что нужно! Готовится из простых ингредиентов, которые всегда под рукой.

Просто смешайте в блендере 400 г сладкого йогурта с 4 яйцами до гладкости. Добавьте 40 г кукурузного крахмала (обязательно просейте!) и перемешайте. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 40-50 минут.

Получится нежный, слегка влажный пирог с тонкой корочкой. Подавайте его слегка остывшим, присыпав сахарной пудрой или свежими ягодами. Идеальный вариант, когда гости на пороге, а времени совсем нет!

Совет: если любите более плотную текстуру, добавьте ещё 1 ст.л. крахмала. Для аромата можно положить ванилин или цедру лимона.

Ранее сообщалось, что если вы любительница поспать лишние 10 минут, этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.