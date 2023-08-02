Jerusalem Post: НЛО хотели начать третью мировую с помощью российских ракет После этого случая пришельцев решили оставить в покое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неопознанные летающие объекты взяли под контроль российские межконтинентальные баллистические ракеты, едва не спровоцировав третью мировую войну в 1993 году, сообщает издание The Yerusalem Post со ссылкой на американского журналиста Джорджа Кнаппа. В официальном отчете Конгрессу США говорится, что российские истребители открыли огонь по кораблям пришельцев, после чего те внезапно исчезли. Летающие объекты были сделаны из металла и по характеристикам превосходили все известные земные аппараты. Подробности — в материале NEWS.ru.

Пришельцы едва не запустили ракеты, направленные на США

«НЛО появились над базой (советской военной базой на территории Украины. — NEWS.ru), проделывали удивительные маневры на глазах у ошеломленных очевидцев, а затем каким-то образом взяли под контроль систему запуска. Ракеты, нацеленные на США, внезапно были приведены в боевую готовность. Каким-то образом были введены коды управления запуском в обход руководства базы, это могло спровоцировать третью мировую войну. Затем так же внезапно НЛО исчезли, и система управления запуском отключилась», — приводит слова журналиста из Лас-Вегаса Джорджа Кнаппа The Yerusalem Post.

Со ссылкой на его показания издание предполагает, что после этих инцидентов Министерство обороны России якобы издало приказ о невмешательстве в деятельность НЛО с указанием оставить пришельцев в покое, поскольку «они имели невероятные возможности для возмездия».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По словам Кнаппа, после инцидента российские военные подняли в воздух истребители для обстрела НЛО. Однако этот случай был не единственным. Американский журналист утверждает, что российский полковник Борис Соколов рассказывал ему о примерно 45 столкновениях российских летчиков с НЛО.

В своих показаниях Кнапп сообщил, что русские провели, возможно, самое крупное расследование НЛО в истории, длившееся несколько десятилетий. Эксперт уверяет, что военные из РФ лично убедились в том, что пришельцы не выдумка, а их корабли, сделанные из металла, способны на невероятные маневры, превосходящие по скорости все известные земные летательные аппараты.

НЛО интересовали российские военные объекты

По данным The Yerusalem Post, документы и показания, представленные Конгрессу США, подтверждают, что примерно 30 лет назад инопланетные корабли появлялись исключительно над российскими военными базами и все военное руководство бывшего СССР было оповещено об этом. Особенный интерес НЛО якобы проявляли к ядерным объектам.

На основании этих сведений Джордж Кнапп сделал вывод, что действия НЛО затрагивали вопросы национальной безопасности стран.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Все это достаточно тревожно, позиция американских военных с конца 1960-х годов заключалась в том, что НЛО не представляют угрозы и не заслуживают дальнейшего изучения. Такое пренебрежительное отношение прямо противоречит тому, что было раскрыто в документах, отчетах и ​​внутренних служебных записках на территории России. НЛО доказали, что они могут безнаказанно действовать в нашем воздушном пространстве. Это происходит почти каждый день», — сообщил Кнапп.

Эксперт предположил, что инопланетные корабли оснащены датчиками защиты и системами наведения, что помогает им «опережать и превосходить самое передовое военное оружие человечества».

Что известно правительству США об НЛО

Правительство США долгие годы хранило молчание по вопросу НЛО, считая, что он связан с проблемой безопасности.

В последние годы обстоятельства изменились: Конгресс США провел несколько слушаний по вопросу НЛО, а НАСА организовало официальную целевую группу по расследованию деятельности внеземных цивилизаций. Отчасти это могло быть вызвано появлением китайских воздушных шаров в американском воздушном пространстве.

В июле 2023 года бывший пилот ВМС Райан Грейвс, отставной командующий ВМС США Дэвид Фрэвор и бывший офицер разведки ВВС Дэвид Груш дали свидетельские показания о том, что правительство США знает о таинственных летающих объектах.

В частности, Фрэвор сообщил, что в 2004 году наблюдал объекты, оснащенные неземными технологиями. Груш добавил, что правительство США обнаружило «нечеловеческих» пилотов кораблей во время исследований НЛО, а его утверждения основаны на «многочисленных интервью с высокопоставленными представителями разведки».

Фото: Danita Delimont/Global Look Pres

В апреле 2023 года рассекреченными данными об НЛО поделился Шон М. Киркпатрик, директор управления Министерства обороны США по изучению аномальных явлений. Он отметил, что правительство отследило около 650 инцидентов, связанных с внеземными цивилизациями. Один из таких случаев был датирован 12 июля 2022 года. Тогда на видео был запечатлен военный беспилотник MQ-9 Reaper США на Ближнем Востоке. На кадрах видно, как дрон «наблюдает» за странным металлическим серебристым шарообразным объектом, летящим под ним с очень высокой скоростью.

Профессор Стэнфорда: инопланетяне находятся на Земле

Издание также приводит данные исследования, опубликованного в 2023 году. Оно показало, что более трети (37%) ученых США заинтересованы в исследовании НЛО, в то время как часть из них (19%) либо были свидетелями, либо знают кого-то, кто был свидетелем встречи с пришельцами.

Главным среди специалистов по изучению НЛО является израильско-американский астрофизик Ави Леб, бывший глава астрономического факультета Гарварда. Еще в 2021 году Леб запустил проект «Галилео», цель которого — перевести поиск инопланетной жизни исключительно в научный сектор. По словам ученого, на данный момент проект насчитывает почти миллион участников.

Фото: Danita Delimont/Global Look Pres

Профессор Стэнфордского университета доктор С. Гарри Нолан на недавней конференции Salt iConnections в Нью-Йорке высказал мнение, что продвинутая и разумная инопланетная жизнь «на 100%» не только уже посетила Землю, но и «находится здесь долгое время».

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