Слоеный пирог с камамбером и грушей — это идеальное блюдо для уютного ужина, званого обеда или праздничного стола. Этот пирог не только порадует гурманов, но и станет отличным решением для тех, кто хочет удивить гостей чем-то необычным и запоминающимся. Десерт не навредит фигуре — в 100 граммах всего 350 ккал. А еще его очень быстро готовить — следуйте простому пошаговому рецепту.
Ингредиенты
- Слоеное тесто — 500 г (1 упаковка)
- Камамбер — 1 упаковка
- Спелая груша — 2 шт.
- Яйцо куриное — 1 шт. (для смазывания)
- Мед — 1–2 чайные ложки (по желанию)
- Орехи (грецкие или пекан) — горсть
- Соль и перец — на вкус
- Сухой тимьян — половина чайной ложки (по желанию)
Способ приготовления
- Подготовьте ингредиенты: разморозьте тесто, нарежьте груши тонкими ломтиками, камамбер — сегментами, орехи слегка поджарьте на сухой сковороде.
- Соберите пирог: раскатайте тесто в пласт. В центр выложите груши, посыпьте специями, добавьте камамбер, орехи и мед. Загните края теста внутрь.
- Выпекайте: смажьте края теста взбитым яйцом. Выпекайте при 200 градусах около 20–25 минут до золотистой корочки.
- Подавайте: немного остудите пирог и подавайте теплым или охлажденным — он вкусен в любом виде.
Попробуйте также приготовить простой аналог чизкейка — заливной пирог с творогом.
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