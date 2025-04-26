Слоеный пирог с камамбером и грушей — это идеальное блюдо для уютного ужина, званого обеда или праздничного стола. Этот пирог не только порадует гурманов, но и станет отличным решением для тех, кто хочет удивить гостей чем-то необычным и запоминающимся. Десерт не навредит фигуре — в 100 граммах всего 350 ккал. А еще его очень быстро готовить — следуйте простому пошаговому рецепту.