Извинился и забыл? Какой срок грозит Николаю Конашенку за пост о «Крокусе»

Фото: Социальные сети

Николай Конашенок с женой

Полиция опубликовала видео с извинениями декоратора Николая Конашенка, который был задержан за оскорбительные высказывания о теракте в «Крокус Сити». Почему он пытался уехать из России, какое наказание ему грозит?

Что Конашенок сказал про теракт в «Крокус Сити»

Вечером 25 марта пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разместила видео с извинениями Конашенка. В кадре он пересказывает свои посты в соцсетях..

«Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», — утверждает мужчина на видео.

За день до извинений на личной странице мужчина опубликовал два поста. В первом он написал: «Почему „Крокус“, а не Кремль?», во втором: «„Пикник“ — чудовищная группа, но все же мелковато, вот сборный бы концерт „Брат-2“».

Почему Конашенок пытался уехать из России

Как сообщили в ГУ МВД, вечером 25 марта Конашенка задержали в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э». Задержание было проведено по результатам мониторинга в соцсетях.

Отмечается, что муж бывшего руководителя «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской сначала собирался улететь в Ереван. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Канал «Осторожно, новости» сообщал со ссылкой на знакомых мужчины, что он всегда «эпатажно вел соцсети, привлекая к себе внимание, и не писал об этом всерьез».

Чем занимался Конашенок в России

Как пишет MSK1.RU, Николай работал журналистом в крупных редакциях — в «Коммерсанте», «Афише» и «Собаке.ru». Также он переводил книги с английского и турецкого языков и занимался парусным спортом. Последние годы он работал декоратором — реставрировал старую мебель, которую находил на свалках. У Конашенка есть свое мебельное ателье «Зубровка» в петербургском Design District DAA и небольшая доля в баре «76».

Telegram-канал «НЕБОЖЕНА» отмечает, что ранее Конашенок пробирался в запущенные памятники культуры и архитектуры в собственности государства и «вырезал там все, что было плохо прикручено». Так, под видом «спасения» он снял изразцы с печи на старой даче в Ленинградской области и пытался продать их на «Авито» за 120 тысяч рублей, при этом несколько элементов повредил из-за собственного непрофессионализма. Рэпер SCHOKK (Дмитрий Бамберг) напомнил о том, как Конашенок в 2022 году выступал в поддержку ВСУ.

«Да, он извинился, но вынуждено. А люди помнят, как он в 2022 году пилил (посты в соцсетях), где он гуляет в районе Сенной с сине-желтым шарфом и колонкой, из которой играет „Червона калына“. Таких еще очень много в сфере „культуры“. <...> Эти люди — фашиствующие ждуны», — констатирует «НЕБОЖЕНА».

Что грозит Конашенку за посты о теракте в «Крокус Сити»

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «за оправдание экстремизма». Мужчине могут грозить обвинения по статье 205.2 УК РФ за «публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет». В рамках данной статьи предусматривается штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, ему может грозить обвинение по ст. 280 УК РФ за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет», по которой предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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