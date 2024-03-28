Извинения Пугачевой, джинсовый плащ, отказ Юлии Скрипаль: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press, ТАСС

Алла Пугачева извинилась перед певицей Манижей на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле», джинсовые плащи станут трендом весны 2024 года, Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос России по ситуации вокруг Скрипалей — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Из-за чего Алла Пугачева извинилась перед Манижей?

Певица Алла Пугачева после теракта в «Крокус Сити Холле» попросила прощения у исполнительницы Манижи, которая родилась в Таджикистане. Соответствующий комментарий она оставила под публикацией участницы Евровидения-2021 в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В видеообращении Манижа со слезами на глазах пожаловалась, что в России после теракта усилились «гонения на таджиков и жителей Центральной Азии». По ее словам, убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо оставаться людьми.

«Прости!!!» — написала Пугачева в ответ на это.

Манижа назвала «зверской ночью» теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Певица опубликовала видеообращение к подписчикам на своей странице в соцсети и вспомнила, как проводила детство у бабушки в Душанбе. Она выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Она добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми. Певица выразила благодарность тем, кто вселяет на это надежду.

«Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом», — ответила Манижа на комментарий Пугачевой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Манижа

До этого пользователи соцсетей раскритиковали Пугачеву за молчание о теракте в «Крокусе». Телеведущая Маша Малиновская из-за этого назвала Примадонну «русофобским животным». Спустя неделю певица заявила, что скорбь должна быть в душе, а не в социальных сетях. Пост Пугачева сопроводила своим селфи.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru)», — написала Примадонна в соцсетях.

Тем временем СМИ пишут о возможном признании Пугачевой иноагентом. Глава ФПБК Виталий Бородин утверждал, что уже запущен процесс принятия такого решения. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Пугачева была счастлива, узнав, что ее могут признать иностранным агентом в России.

Следом стало известно, что российские звезды записали альбом с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

Критик и продюсер Павел Рудченко оценил этот релиз как излишний в первые дни после трагедии.

«Мне кажется, что это хорошее дело, но я бы выпустил альбом немного позже. Пока рана еще свежа. С момента трагедии не прошла даже одна неделя, но уже возникают такие мысли. Сейчас нужно скорбеть вместе с людьми, а уже позже давать показательные выступления, выпускать альбомы. Наши власти и так оказывают посильное внимание семьям погибших и выплачивают средства», — рассказал Рудченко.

По словам эксперта, могут найтись люди, которые негативно отреагируют на выпуск альбома. Кто-то воспримет это как попытку поддержать, а кто-то — как способ заработать, пояснил Рудченко.

«Выбор композиций понятен. У Эмина Агаларова и его отца даже центр, находившийся в „Крокусе“, назывался именем Муслима Магомаева. Их семья долгое время дружила с композитором, поэтому неудивительно, что наши артисты сейчас записали альбом с его песнями в память о жертвах теракта. Напомню, что песня Магомаева „Журавли“ звучала и ранее, на акции памяти у места трагедии», — добавил продюсер.

Российский Красный Крест собрал для пострадавших и семей погибших при теракте более 1,2 млрд рублей.

«По всем первым 33 семьям мы приняли решение о выделении материальной помощи уже сейчас. РКК начал выплачивать им от 300 тысяч до 450 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

По решению спецкомиссии поддержку окажут детям, потерявшим одного или двух родителей в результате теракта, нуждающимся в материальной помощи пострадавшим, находящимся на лечении, а также тем, кто остался одним кормильцем в семье.

К утру 28 марта число пострадавших при теракте увеличилось до 372 человек. Из числа погибших опознано 84 тела.

Согласно данным Следственного комитета, после теракта в «Крокус Сити Холле» поступило 143 заявления о без вести пропавших посетителях. На момент вечера 27 марта было опознано 84 тела. Следователи назначили молекулярно-генетические экспертизы для установления личности остальных погибших.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой плащ окажется в тренде весны 2024 года?

Модные редакторы считают главным трендом весны 2024 года джинсовый плащ, пишет французская версия журнала Vogue. Отмечается, что этот предмет гардероба из денима включили в свои весенние коллекции такие бренды, как Chloe, Weekend Max Mara, Nour Hammour и Reformation.

Также популярности тренча из джинсовой ткани поспособствовали голливудские звезды, которые носят эту верхнюю одежду. В частности, американская актриса Кэти Холмс надела подобный плащ с десятками люверсов на прогулку по улицам Нью-Йорка и привлекла внимание папарацци.

Ранее стилист Влад Лисовец заявил, что этой весной в моде у мужчин будут элегантные образы. По его словам, становится популярным образ интеллигента. Эксперт посоветовал отказаться от толстовок с капюшонами и «тюремных» стрижек, заменив их на брюки с пиджаками и слегка отросшие волосы. При этом женщинам он рекомендовал отказаться от оверсайз-вещей и стиля гранж, выбирая более сексуальные и силуэтные образы. В моде у женщин, по словам стилиста, будет кожа, полупрозрачные ткани, мини-юбки.

Стилист Анна Скороходова также рассказала, что образы становятся более строгими и геометричными. Приталенность относится практически ко всем предметам одежды — от жакетов и платьев до пальто. Кроме того, в моду входит бельевой стиль: одежда с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельем напоказ.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Почему Лондон молчал о Скрипалях

Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос России по ситуации вокруг Скрипалей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в среду, 27 марта. Внешнеполитическое ведомство Великобритании сообщило, что Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии, рассказала дипломат. При этом о судьбе Сергея Скрипаля в ответном письме нет ни слова, добавила она.

Дело семьи Скрипалей касается их отравления в 2018 году в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тогда заявила о причастности России, Москва отвергла обвинения.

«Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям. <...> В ответной ноте сообщается, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его», — рассказала Захарова.

В 2023 году посольство РФ в Лондоне обвинило власти Великобритании в фабрикации отравления Скрипалей в Солсбери, чтобы подготовить своих граждан к конфронтации с Москвой. Российские дипломаты обратили внимание, что за прошедшие с момента предполагаемого отравления годы Лондон так и не установил все обстоятельства этого инцидента. Власти Великобритании также отказались от предложенного Россией сотрудничества.

Кроме того, посол России Андрей Келин считает, что Лондон не собирается делиться с Москвой данными о расследовании. По его мнению, одной из причин отказа Лондона раскрывать сведения может быть отсутствие доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипалей.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». Позже прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлем. В МИД РФ все обвинения в отношении Москвы отрицают, называя их инсинуациями.

Читайте также:

Пугачева записала новую песню: о чем она, посвящена ли теракту в «Крокусе»

«Та же самая схема»: в МИД сравнили ситуацию с Миддлтон и историю Скрипалей

Террористы из «Крокуса» умерли в СИЗО? Что известно, последние новости