Известный журналист не смог оспорить свой статус иноагента Суд отказал в исключении журналиста Зыгаря из реестра иноагентов

Фото: City News Moskva/Global look Press

Михаил Зыгарь

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск российского писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который пытался оспорить решение Минюста РФ о включении его в список СМИ-иноагентов, передает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.

Решением Замоскворецкого районного суда Москвы в удовлетворении административного искового заявления Зыгаря <...> о признании решений незаконными, признании действий незаконными, обязании исключить сведения из реестра, отказан, — говорится в сообщении.

Ранее Московский городской суд признал законными решения Замоскворецкого районного суда, который отказался исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и артиста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из картотеки. Соответствующий запрос представители этих двух артистов направили в инстанцию летом прошлого года.

В ноябре суд во второй раз отказался исключить из перечня блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В Минюсте заявили, что Понасенков должен оставаться в реестре из-за снятых за рубежом роликов «о превосходстве западной цивилизации».