Известный сексолог Лев Щеглов скончался от COVID-19 в Петербурге

https://static.news.ru/photo/fb57c59c-3bef-11eb-ad2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Щеглов/Facebook.com

Известный российский сексолог, доктор медицинских наук Лев Щеглов умер от коронавируса в Санкт-Петербурге, сообщил городской депутат Борис Вишневский.

Кошмар, друзья... Ушел Лев Щеглов. Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы... Светлая память, — написал Вишневский в своём Facebook.

Щеглову, который был врачом-сексологом, психотерапевтом, врачом высшей квалификационной категории, было 74 года. С начала 1980-х годов он популяризировал сексуальное просвещение, был участником популярных телепрограмм «Адамово яблоко», «Синие страницы», «Спросите у доктора Щеглова».

Щеглов также был академиком Национальной академии ювенологии, замглавы экспертной комиссии при правительстве Санкт-Петербурга и ректором института психологии и сексологии.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 11 декабря из жизни ушёл президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий, удостоенный множества государственных наград и премий. Учёный умер на 82-м году жизни.

17 ноября в Москве от коронавируса скончался народный артист России и режиссёр Роман Виктюк, ему было 84 года.