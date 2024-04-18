Известный российский режиссер умер в 72 года Режиссер Федор Петрухин умер в возрасте 72 лет

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Российский режиссер Федор Петрухин скончался в возрасте 72 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. Среди работ Петрухина значатся фильмы «Дина», «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели» и «Подсолнух».

На 73 году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Федора Федоровича Петрухина (04.01.1952 — 18.04.2024), — говорится в сообщении.

Также режиссер работал над сериалами: «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение», «Одиссея сыщика Гурова». Кроме того, Петрухин принимал участие в создании документального фильма «Курсанты Кремля».

Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича, — добавили коллеги.

17 апреля стало известно о смерти советского и российского актер Виктора Степанова, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Он сыграл одну из ролей в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина в 1959 году. Затем сменил сферу деятельности и работал в российской самолетостроительной корпорации, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.