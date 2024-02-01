Известный российский блогер рассказал, что не знает алфавит Блогер Илья Мэддисон признался в незнании алфавита и таблицы умножения

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Илья Давыдов, известный в Сети как Илья Мэддисон

Популярный российский блогер Илья Давыдов, известный в Сети как Илья Мэддисон, признался, что не знает русский алфавит. Как рассказал 35-летний блогер в своем Telegram-канале, также он не помнит падежи русского языка и таблицу умножения.

Хочу официально заявить, что не знаю нашего алфавита. Ну то есть я примерно его знаю, но там, где начинаются всякие «у», «х», «ф», «ш», «ч», «ц», «ь», «ъ», я путаюсь и не знаю правильного порядка, — написал Давыдов.

Блогер также признался, что, помимо падежей и таблицы умножения, не знает таблицу Менделеева и «многих других вещей». При этом, по словам Мэддисона, ему это знание «и не нужно».

Ранее музыкант Юрий Лоза заявил, что космонавты скрывают правду о реальной форме Земли. Артист подчеркнул, что космонавты — военные люди, поэтому они говорят то, что предписано уставом. Сам музыкант придерживается мнения, что Земля плоская. Свою позицию он объяснил тем, что люди «не видят шар», когда смотрят вокруг.

Подобные заявления Лозы стали причиной для выдвижения его в качестве номинанта ежегодной антипремии по лженауке «Почетный академик ВРАЛ — 2023». Исполнитель удостоился этого звания за распространение теорий о плоской Земле, всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.