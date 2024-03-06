Известный репер отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками Концерт рэпера Matrang отменили в Екатеринбурге

Фото: t.me/matrangtut

Matrang (Алан Хадзарагов)

Концерт рэпера Matrang (Алана Хадзарагова) в Екатеринбурге, который должен был состояться в апреле, перенесли, сообщается на сайте организатора Tele Club. Отмечается, что выступление отменили после слов сестры музыканта о необходимости лечения в реабилитационном центре, которое может занять год.

По данным организаторов, мероприятие должно было состояться 14 апреля. О новой дате пока не сообщалось.

Ранее родственница исполнителя пояснила, что это время необходимо для возвращения к привычной жизни и состоянию, а также переосмысления своей жизни. Так он сможет избежать откатов и срывов, отметила она.

Семья исполнителя открыла сбор средств на его лечение, отметив, что не сможет предоставить соответствующие чеки и документы в связи с конфиденциальностью информации. По ее словам, близкие певца сделают все возможное для его благополучия.

До этого сестра Matrang назвала неправдой его слова о побеге из России и невозможности вернуться назад из-за страха. Женщина пояснила, что исполнитель песни «Медуза» выходил в эфир в «неадекватном состоянии» под воздействием запрещенных веществ, проявлял агрессию и сам отказывался возвращаться домой. По словам сестры исполнителя, родственники сумели вернуть его в Москву и поместить в рехаб.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.