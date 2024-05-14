Известный порноактер назвал худших любовниц

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порноактер из США Джон Леджендери рассказал, что переспал более чем с 1,5 тысячи женщин, пишет Daily Star. 39-летний мужчина назвал худшими любовницами женщин, у которых было мало опыта в сексе.

Леджендери ранее работал инженером, но потом перешел в порноиндустрию. Он признался, что испытывал стеснения из-за секса в школе, но после посещения свингер-вечеринки в колледже начал часто заниматься сексом, а затем стал порноактером. Он подчеркнул, что не имел приятного опыта с неопытными женщинами и предпочитает партнерш с большим числом половых партнеров.

Порноактер встречался и с девственницами, он рассказал, что такие отношения принесли ему наихудшие эмоции. Леджендери также выразил предпочтение к женщинам с «бурным» прошлым, поскольку считает, что это позволяет партнерше лучше понимать, что она делает.

Ранее автор подкаста о сексе Кейтлин Нил заявила, что порноактеры для визуального увеличения гениталий пользуются выгодными ракурсами, правильно выставленным освещением, а также делают интимную стрижку и снимаются с миниатюрными девушками. По ее словам, для этого за кадром работает целая команда.

По ее словам, все начинается с грамотного подбора актеров, чтобы они смотрелись гармонично и выглядели выгоднее на фоне друг друга. Этим же, по ее словам, и объясняется тот факт, что мужчины обычно гораздо крупнее, чем их партнерши.