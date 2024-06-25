Известный политолог высказался о скандальном законе по запрету никабов в РФ Политолог Светов: ношение никабов не влияет на рост терроризма

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ношение никабов не влияет на рост терроризма, заявил политолог Юрий Светов. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что российским властям следует заняться более глубинными процессами. Так, по его словам, нужно установить, почему люди тянутся к террористическим группировкам и по каким причинам такая деятельность оказывается интересна для молодежи.

Получается, что главный вывод, который сделали из событий в Дагестане, что надо запретить ношение никабов. На мой взгляд, власти должны заняться глубинными процессами — почему люди тянутся к террористическим группировкам, почему эти идеи привлекательны для детей чиновников, да и для других людей, как можно это предотвратить, — отметил политолог.

Как уточнил Светов, раньше протесты списывались на бедных людей, но события в Дагестане показали, что в терроризме могут участвовать любые граждане. По его мнению, попытки запретить никабы не более чем пиар депутатов.

Раньше всякие протесты списывали на бедных людей, у которых нет работы. Сейчас мы видим, что в действиях участвовали и дети главы района, и бойцы известной школы, у которых с работой и деньгами все в порядке. На мой взгляд, предложение депутатов запретить никабы — это попытка пиара, чтобы заявить о себе, — заключил Светов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что выступает против ношения женщинами никабов из-за вопросов безопасности, поскольку этот предмет одежды дает возможность злоумышленникам-мужчинам скрывать свое лицо. Кроме того, по его словам, никабы не свойственны кавказским народам.